Вашингтон, , 11:34 — REGNUM Томас Вайденмюллер, выступавший начальником службы безопасности на одном из концертов рэп-исполнительницы Ники Минаж, подал иск против её мужа. Об этом 28 января пишет TMZ.

Ники Минаж Скриншот видео на YouTube

По словам Вайденмюллера, Минаж разозлилась на него из-за того, что он во время концерта в 2019 году допустил одного из фанатов к ней на сцену. После выступления артистка якобы кинула в Вайденмюллера своей обувью, однако промахнулась, после чего её муж Кеннет Петти «появился из ниоткуда» и сломал охраннику челюсть.

Добавим, что, по словам Вайдмюллера, после удара он перенёс восемь операций по исправлению челюсти. И ему предстоит ещё пять. В судебном иске охранник приложил счета об оплате медицинских услуг — он требует от артистки и её мужа их возмещения.

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