Ростов-на-Дону, 28 января, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Стало вакантным кресло министра общего и профессионального образования Ростовской области. С руководящего поста уволилась Лариса Балина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 28 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Кресло чиновника

«Лариса Балина возглавляла министерство общего и профессионального образования с октября 2011 года. Уволена она по собственному желанию», — сказано в сообщении.

Временно исполнять обязанности главы ведомства доверено первому заместителю министра общего и профессионального образования Ростовской области Андрею Фатееву.

ИА REGNUM сообщало, что Лариса Балина — уроженка села Песчанокопское. В 1992 году окончила Ростовский институт народного хозяйства по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности». С 2008 года работала в должности заместителя министра общего и профессионального образования Ростовской области, с 10 октября 2011 года — возглавляла ведомство.