Грозный, , 11:33 — REGNUM Состояние задержанной в Нижнем Новгорое и траспортированной в Чечню Заремы Мусаевой не вызывает опасений. Находящаяся в СИЗО женщина обеспечена всем необходимым — лекарствами и спецпитанием для больных сахарным диабетом. Об этом доложил 27 января уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.

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«Сегодня я посетил спецприемник МВД по ЧР с целью поинтересоваться состоянием здоровья Заремы Мусаевой и убедиться лично, что для поддержания её здоровья созданы все необходимые условия. По словам фельдшера, состояние Мусаевой удовлетворительное, имеются все нужные лекарства и инсулин. Кроме того, сотрудники специального приемника отметили, что Зарема Мусаева обеспечена особым питанием, что важно при её диагнозе», — написал омбудсмен на своей странице в соцсети Instagram.Он также отметил, что поручение посетить задержанную дала ему уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Напомним, жена экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева была задержана в Нижнем Новгороде 20 января. Ее неоднократно вызывали для дачи показаний по делу о мошенничестве, однако из-за неявки правоохранителям пришлось задержать ее и доставить в Чечню принудительно, рассказали в МВД. С призывом отпустить задержанную 27 января выступил Госдеп США.

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