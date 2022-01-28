Минск, 28 января, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, в каких случаях возможно вступление республики в войну. Он заявил об этом 28 января в ходе зачитывания своего послания к народу и Национальному собранию страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Да, она (война — ред.) будет. Но только в двух случаях», — сказал белорусский лидер.

При этом он уточнил, что первым из таких случаев является прямая агрессия против Белоруссии и развязывание против нее войны.

«И второй момент, когда быть войне, и Беларусь будет в ней участвовать, если на нашего союзника, Российскую Федерацию, осуществят непосредственное нападение и такая же агрессия будет совершена против территории Российской Федерации», — добавил Лукшенко.

При этом президент Белоруссии подчеркнул, что Минск категорически не приемлет войну, так как это очень плохо и страшно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские санкции в отношении Белоруссии не будут отменены до тех пор, пока власти США не решат, что в республике прекращены «репрессии» и освобождены все «политические заключенные».