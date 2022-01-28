Санкт-Петербург, 28 января, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Предложение по отмене сертификатов о вакцинации в Санкт-Петербурге отложили в правительстве города из-за ухудшения эпидобстановки. Об этом 27 января заявил председатель комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик, передаёт «Фонтанка».

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Правительство Петербурга готово вновь обсудить вопрос отмены проверки иммунных сертификатов после спада заболеваемости. Кирилл Соловейчик отметил, что в Смольном уже были подготовлены предложения по смягчению антиковидных ограничений. Однако резкое увеличение числа заражений коронавирусом стало причиной, чтобы на время отложить их обсуждение.

«Вернуться к обсуждению можно будет, как только начнется снижение заболеваемости», — заявил Кирилл Соловейчик. — Есть положительное ощущение, что «омикрон» быстрее распространяется, но не убивает нас. Мы это видим по статистике госпитализаций, и я это вижу по потреблению кислорода в больницах. Сложных больных больше не становится».

Председатель комитета также выразил надежду на то, что этот всплеск заболеваемости станет последней масштабной вспышкой. Вместе с тем, Кирилл Соловейчик сообщил о готовности к сложному варианту развития событий.

Напомним, в течение двух недель в Петербурге отмечается рост заболеваемости. Ежедневно с COVID-19 госпитализируют в среднем 500 человек.