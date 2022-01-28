Сеул, 28 января, 2022, 11:31 — ИА Регнум. 28 января глава Южной Коре Мун Чжэ Ин обменялся поздравительными письмами с президентами Казахстана, Узбекистана и Киргизии по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

В своих письмах, южнокорейский лидер высоко оценил развитие двусторонних отношений в ряде областей, таких как политика, экономика, культура, а также выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества.

В письме главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву президент Южной Кореи также выразил благодарность за возвращение на родину останков борца за независимость Кореи Хон Бом До.

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