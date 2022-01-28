Москва, , 11:29 — REGNUM Ответ США России оказался намного качественнее ответа от НАТО. Об этом 28 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью.

Сергей Лавров Mid.ru

«На фоне бумаги, которую прислали нам из НАТО, американский ответ является чуть ли не образцом дипломатических приличий. От НАТО ответ настолько идеологизированный, настолько он дышит исключительностью Североатлантического альянса, его особой миссией, особым предназначением, что мне даже было немножко стыдно за тех, кто эти тексты писал», — заявил Лавров.

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