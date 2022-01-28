Кишинёв, , 11:28 — REGNUM Министерство здравоохранения Молдавии разослало в больницы республики распоряжение, в котором предписывает ограничить количество исследований на коронавирус. Об этом мэр Кишинёва Ион Чебан сообщил в своём телеграм-канале.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Разрешается делать только 100 ПЦР-тестов в сутки, при большом потоке желающих сдать анализы в последние дни. Министерство Абсурда!» — написал Чебан.

Он отметил, что из-за этого ограничения многим приходится идти в частные клиники и платить по 800 леев (около 3,5 тыс. рублей) за тест. Причём это происходит, когда в стране цены растут на всё.

Чебан сообщил, что медицинские эксперты в сложившейся ситуации рекомендуют организовать круглосуточную работу лабораторий, где проводятся ПЦР-тесты, и приобрести расходные материалы для них. Также мэр призвал мобилизовать дополнительные места для пациентов с COVID-19 в районах больницах, так как в Кишинёве мест уже не хватает.

Стоит отметить, что в Молдавии на этой неделе начался всплеск по количеству выявляемых случаев заражения коронавирусом в сутки. 27 января в республике сообщили о 6199 выявленных случаях, что стало «рекордом». 28 января сообщили, что за сутки выявили 5366 носителей SARS-CoV-2.

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