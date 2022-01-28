* талибами — запрещённая в России организация

Доха, , 11:28 — REGNUM Министерство иностранных дел Катара объявило о соглашении с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Турцией по «некоторым ключевым вопросам» управления и эксплуатации аэропорта Кабула. Дополнительных подробностей ведомство не представило. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Катар Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным министерства, 27 января в Дохе состоялась трехсторонняя встреча между Турцией, Катаром и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по этому вопросу.

В министерстве заявили, что встреча стала продолжением предыдущих переговоров, последний раунд которых прошёл на прошлой неделе в Кабуле. На этой встрече три стороны достигли предварительного соглашения.

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Финальный раунд переговоров запланирован на следующую неделю.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Аэропорт Кабула, известный как «ворота Афганистана в мир», не действует в полную силу после ухода США из Афганистана.