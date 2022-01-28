Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM Еще одна женщина умерла после обследования органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) с применением бария в клинике на севере Санкт-Петербурга. Всего после обследования в январе 2022 года скончались три человека. Об этом 28 января ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Уголовное дело 63.мвд.рф

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в период с 17 по 26 января в Петербурге, после прохождения медицинского осмотра органов ЖКТ с применением бария в клинике на улице Сикейроса, скончались 42-летний мужчина и 61-летняя пенсионерка. Также тяжело пострадали три человека.

«Вчера вечером скончалась третья пациентка, которая проходила медицинский осмотр в клинике», — добавил источник.

Отметим, по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело. Накануне следователи задержали главного врача клиники, 28 января в суде ему будет избрана мера пресечения.

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