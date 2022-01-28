Прибайкальский район, Бурятия, , 11:27 — REGNUM В Бурятии перед судом предстанут трое мужчин в возрасте 48−58 лет за дачу заведомо ложным показаний. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, они были свидетелями по делу экс-депутата Баира Жамбалова, осужденного за смертельное ДТП.

Баир Жамбалов Цитата из видео на YouTube

В начале января 2020 года политик, возвращаясь с рыбалки на своём внедорожнике, на большой скорости сбил 17-летнюю девушку и скрылся. Пострадавшая в результате скончалась.

Пытаясь отвести подозрения об политика, трое его попутчиков сообщили следствию, что Жамбалов в этот момент находился в другой машине. При этом один из них — предприниматель Галуст Пилосян пытался взять вину на себя. Двое других подтверждали его слова.

Однако следователям всё же удалось доказать вину депутата, тогда как показания свидетелей были признаны не соответствующими действительности. Суд приговорил его к 6 годам и 1 месяцу колонии-поселения. Против лжесвидетелей были возбуждены уголовные дела.

«В настоящее время в ходе проведенного предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем указанные уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу», — отметили в управлении.

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