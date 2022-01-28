Москва, 28 января, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В России не существует каких-либо предпосылок для событий, схожих с теми, что были в Казахстане. Об этом в интервью российским СМИ заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Возвращаясь к теме, связанной с Россией, я считаю, что у нас нет никаких предпосылок для подобного рода событий. Во-первых, потому что в целом большинство граждан нашей страны разделяет тот курс, который проводит власть, который проводит президент страны (Владимир Путин)», — сказал Медведев.

Он уточнил, что это подтверждается голосованием по поправкам в Конституцию в 2020 году и в ходе выборов в законодательные органы России в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки охватили ряд городов Казахстана в начале января.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что нападения совершают десятки тысяч террористов, которыми управляют «внешние силы». В связи с возникновением внешней угрозы глава республики обратился в ОДКБ за помощью. Миротворцы, направленные в Казахстан, взяли под охрану стратегические объекты, а после нормализации ситуации покинули республику.