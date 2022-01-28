Москва, , 11:25 — REGNUM Больше всего руководителей российских компаний раздражает в подчинённых лень (16%), неисполнительность (12%) и непрофессионализм (9%). Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Работа в офисе Phil Whitehouse

В список качеств подчинённых, вызывающих недовольство начальников, попали глупость (8%), безответственность (7%), безразличие к работе (6%) и недисциплинированность (5%).

Признались, что нервничают из-за некомпетентности сотрудников и отсутствии желания учиться по 4% работодателей. Назвали ложь и несамостоятельность по 3%. Теряют равновесие из-за медлительности работников 2%. Ничего не раздражает в подчиненных 9% руководителей.

Опрос проведён 10—25 января 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 376 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, правильно подобранная команда помогает человеку стать лидером, так считают 50% жителей РФ.

Читайте подробнее: Половина жителей России считает, что лидера делает команда