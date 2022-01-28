Оренбург, 28 января, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Оренбургский журналист, краевед, соавтор книги «Эвакогоспитали в Оренбуржье (1941−1945») Владимир Беребин, комментируя обращение Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны и учредить памятную дату, выразил мнение, что с таким термином, как «геноцид», следует обращаться очень аккуратно, а из самого письма неясно, зачем всё-таки нужно вводить особый памятный день геноцида советского народа.

Освенцим

Беребин отметил, что за свою 32-летнюю журналистскую деятельность ему много приходилось писать про реальную жизнь в годы Великой Отечественной войны — для газет, журналов, при подготовке книги об эвакогоспиталях в Оренбуржье. Встречался с фронтовиками, тружениками тыла — как малолетними, так и взрослыми. Общался с уцелевшими и вернувшимися из фашистских концлагерей земляками. Много работал в различных архивах, в том числе и в ЦАМО — Центральном архиве Минобороны, читал воспоминания очевидцев.

«Поэтому меня всегда коробит, когда кто-то, говоря о войне, начинает оперировать казёнными, полными гневной патетикой, штампованными словами — как в упомянутом обращении к президенту. Мои собеседники и герои многочисленных публикаций (а некоторые из них живы до сих пор) так не выражались. Им вообще претило «ковыряние» в ранах памяти. А здесь…

У меня ощущение, будто очень пожилыми людьми (а малолетним узникам концлагерей сейчас уже далеко за 80) кто-то просто воспользовался, эксплуатируя их чувства и перенесённые страдания, но наполнив обращение к президенту несуразностями и недопустимыми обобщениями. Поэтому очень хочется узнать имена тех, кто сочинял письмо на самом деле», — сказал он.

Журналист и краевед заострил внимание на том, что в любом публичном выступлении нужна конкретика и доказательность. «Я не про зверства фашистов; это ни в каких доказательствах и подтверждениях не нуждается. Я про непозволительно вольное обращение с терминами. Что имеется в виду под «геноцидом советского народа»? Какую часть «советского народа» (надо понимать — населения СССР) они считают подвергшейся геноциду — всю или какую-то часть? Ведь известно, что Прибалтика на момент начала Великой Отечественной тоже являлась составляющей Советского Союза, однако к части её населения со стороны фашистов отношение было всё же иным, нежели к коренным жителям России, Белоруссии, Украины. Это один маленький пример опасности «оптового обобщения» формулировок и смешения того, что требует щепетильного отношения. Ещё пример — с цыганами и евреями. Их фашисты преследовали везде — вне зависимости от страны проживания. Но составители обращения этого словно не хотят видеть: в отношении советских цыган и евреев геноцид был, а в отношении проживавших в других странах — нет? И за них «оскорбляться» не нужно?» — вопрошает он.

Владимир Беребин подчеркнул, что с терминами, особенно столь сильными и серьёзными, как «геноцид», нужно обращаться очень аккуратно, сколь велико ни было б желание за что-нибудь или на что-нибудь в очередной раз «оскорбиться». «Некоторые страны, руководство которых, откровенно говоря, предало память своих дедов, используя «марионеточных» историков, навязывают миру «новую реальность», — пишут авторы обращения. Если уж они выступают с такими громкими обобщениями на международном уровне, предлагая главе государства учредить очередной памятный день (при наличии огромного перечня других), то где конкретика? Почему они не указали конкретные страны и конкретных их руководителей, которые «предали память своих дедов»? А между тем это умолчание есть элемент манипуляции. И ещё: если где-то, как считают истинные составители письма, «переписывают историю», то какое отношение имеет принятие специального памятного дня в России, если «переписывают» не в России? И это основная несуразица предложенного, отметил он.

«И самое главное. Из обращения непонятно, зачем всё-таки нужно вводить особый памятный день геноцида советского народа. Для «сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР в годы войны»? А она сейчас недостаточно сохраняется в стране? Тогда в чём конкретно это проявляется? И после установления памятной даты будет точно сохраняться? Каким образом? Жаль, что истинные составители этого обращения делают вид, будто не понимают простой вещи: память не приемлет никакого официоза, ей не прикажешь что-либо помнить или нет никакими памятными датами или указами.

Честно говоря, я не понимаю, почему этому обращению уделено столько внимания. Уверен: каждый день президенту России от россиян приходит вагон и маленькая тележка писем: слишком нелёгкая жизнь сейчас в стране. Попробуй проживи на 16 тысяч в месяц при выросших вдвое за полгода ценах на самое необходимое! Вот на это оскорбиться бы истинным составителям обсуждаемого письма и не прикрываться именами малолетних узников концлагерей, перед страданиями которых я молча склоняю голову», — резюмировал Беребин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, общественники обратились к президенту РФ с просьбой «сохранить историческую память о трагедии советского мирного населения в годы Великой Отечественной войны и внести изменения в Федеральный закон от 13 марта 1995 года №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», учредив День геноцида советского народа». Авторы письма отметили, что памятный день геноцида советского народа не был своевременно учреждён ранее, но «мы как свидетели всех злодеяний оккупантов чтим память невинно замученных наших дедов, родителей, братьев, детей и считаем, что именно сейчас это время настало. Это важно для всех граждан нашей страны».

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