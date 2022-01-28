Москва, 28 января, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Если РФ в международных расчетах откажется от доллара и перейдет на другие валюты, это чревато увеличением транзакций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что «отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро» или в юанях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«С одной стороны, предложение о дедолларизации российской экономики разумное. Чем больше степень диверсификации российских активов, тем больше их стабильность и меньше зависимость от конкретной страны. Поэтому ФНБ и другие фонды вполне разумно сильнее диверсифицировать, — сказал Ковригин. — Однако с отказом от использования доллара как расчётной валюты всё значительно сложнее. Доллар США — наиболее ликвидная мировая валюта, и, хотим мы того или нет, большая часть стран в международных расчётах используют американские денежные знаки. Переход на другие валюты чреват заметным увеличением транзакций — спред по ним, как правило, заметно выше на рынках».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, юань поднялся на одну позицию и стал четвертой наиболее активной валютой в сфере глобальных платежей по стоимости в декабре 2021 года с долей 2,7%.