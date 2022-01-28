Уфа, , 11:26 — REGNUM Одиннадцать человек обвинили в похищении и незаконном удержании людей в центре по реабилитации зависимых лиц в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

За решеткой Naukrinama.com

По версии следствия, обвиняемые одиннадцать жителей городов Стерлитамака и Уфы в возрасте от 32 до 49 лет, организовали деятельность по лечению и реабилитации лиц от наркотической и алкогольной зависимостей, а также от патологического влечения к азартным играм.

В материалах дела указано, что они зарегистрировали фирму, на юридической основе которого создали реабилитационный центр «Мост».

"Используя желание родственников зависимых лиц помочь им избавиться от пагубных зависимостей, обвиняемые вводили их в заблуждение, склонив воспользоваться услугами так называемой реабилитации в арендованном частном помещении, расположенном в селе Кармаскалы Стерлитамакского района», — сообщает пресс-служба.

По версии следствия, сотрудники центра приезжали к реабилитантам домой и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, требовали проехать с ними якобы для проведения следственных действий, а иногда насильно помещали их в автотранспортное средство и отвозили в реабилитационный центр, где лишали граждан свободы. Нескольких реабилитантов привезли сами родственники для оказания им помощи. Всего в центр было незаконно доставлено 19 человек.

«Реабилитантам запрещалось поддерживать общение с родственниками и знакомыми, покидать территорию места содержания по собственной воле. В помещениях центра были установлены металлические решетки, территория двора огорожена высоким забором, калитка забора и входные двери дома запирались на замки, в комнатах реабилитантов на дверях и окнах отсутствовали ручки, средства связи также были под запретом, а в случае нарушения правил поведения в центре к постояльцам применялись меры воспитательного воздействия в виде изоляции в отдельной комнате, привязывания к кровати, лишения сна и пищи», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам похищения людей, незаконного лишения свободы.

«Преступная деятельность реабилитационного центра была пресечена в ходе совместных действий следователей СКР и сотрудников Управления наркоконтроля МВД по Республике Башкортостан», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что незаконно удерживаемые лица были освобождены.

Свою вину фигуранты уголовного дела не признали. Материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд.