Мадрид, , 11:20 — REGNUM Дипломатические отношения с новыми властями Гондураса в лице президента Сиомары Кастро будут оставаться отличными, а в перспективе есть тенденция к их улучшению. Об этом в интервью агентству EFE заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Хосе Мануэль Альбарес As-coa.org

«Отношения и дальше будут оставаться прекрасными — [такими] отношениями, которые мы даже хотим еще больше укрепить», — сказал Альбарес.

По его словам, Испания продолжит поддерживать Гондурас, «как она это делала всегда».