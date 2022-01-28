Москва, 28 января, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Если всё будет зависеть только от России, то никакой войны на территории Украины не возникнет. Об этом 28 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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"Если это зависит от Российской Федерации, то войны не будет. Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», — заявил Лавров.