Тифарити, 28 января, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Вооруженные силы Марокко начали военную операцию в Западной Сахаре. Об этом сообщает YaBilady со ссылкой на источник в вооружённых силах.

Gunnery Sgt. Keith Desbois Армия Марокко

По данным источника, военные самолёты Mirage и F-16 впервые в 2022 году нанесли удары по объектам фронта за освобождение Западной Сахары (ПОЛИСАРИО) в районе городов Тифарити, Бир-Лахлу и Амхерез.

«Целью операции было уничтожение военной инфраструктуры сепаратистского движения в этих районах, в том числе тайных укрытий, складов оружия и зданий Четвертого военного округа», — сообщил источник.

Источник издания также подчеркнул, что в ходе операции силы ПОЛИСАРИО понесли большие потери.