В Ярославской области умер известный краевед и патриот Мышкина
Мышкин, Ярославская область, 28 января, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Ярославской области скончался известный писатель-краевед, почетный гражданин города Мышкин Владимир Гречухин. Об этом сообщает администрация Мышкинского района.
Владимира Александровича Гречухина называют одним из тех, кто сделал Мышкин городом, известным всей стране. Писатель, краевед и патриот своей малой Родины скончался 27 января 2022 года.
«Вклад Владимира Александровича в развитие нашего района не оценим. Благодаря ему и группе сподвижников, Мышкин вновь обрёл статус города. Много лет вся деятельность Владимира Александровича направлена на сохранение исторической привлекательности нашего города. Сложно поверить в случившееся: ушёл мудрый наставник, друг. Светлая память Владимиру Александровичу. Соболезнования родным и близким», — написала в соцсетях глава Мышкинского района Ольга Минаева.
Владимир Гречухин стоял у истоков первых музеев в Мышкине.
«Еще будучи школьником, он задумал создать в городе краеведческий музей, о котором узнала бы вся страна. И в 1966 году действительно организовал этнографический музей под открытым небом. При активном участии Владимира Гречухина в 1987 году был разработан бренд «МышЪгород», который стал популярным не только у российских, но и у иностранных туристов… Краеведческий поиск сопровождался изданием книг об истории, природе и замечательных людях родного края. Владимир Гречухин стал автором почти трех десятков книг, в том числе — учебника географии Мышкинского края, сотен газетных и журнальных статей», — отмечают в правительстве Ярославской области.
Прощание с Владимиром Гречухиным пройдет 30 января возле его дома в Мышкине, отпевание в Никольском храме города.