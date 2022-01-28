Мышкин, Ярославская область, 28 января, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Ярославской области скончался известный писатель-краевед, почетный гражданин города Мышкин Владимир Гречухин. Об этом сообщает администрация Мышкинского района.

Ольга Минаева Владимир Гречухин

Владимира Александровича Гречухина называют одним из тех, кто сделал Мышкин городом, известным всей стране. Писатель, краевед и патриот своей малой Родины скончался 27 января 2022 года.

«Вклад Владимира Александровича в развитие нашего района не оценим. Благодаря ему и группе сподвижников, Мышкин вновь обрёл статус города. Много лет вся деятельность Владимира Александровича направлена на сохранение исторической привлекательности нашего города. Сложно поверить в случившееся: ушёл мудрый наставник, друг. Светлая память Владимиру Александровичу. Соболезнования родным и близким», — написала в соцсетях глава Мышкинского района Ольга Минаева.

Владимир Гречухин стоял у истоков первых музеев в Мышкине.

«Еще будучи школьником, он задумал создать в городе краеведческий музей, о котором узнала бы вся страна. И в 1966 году действительно организовал этнографический музей под открытым небом. При активном участии Владимира Гречухина в 1987 году был разработан бренд «МышЪгород», который стал популярным не только у российских, но и у иностранных туристов… Краеведческий поиск сопровождался изданием книг об истории, природе и замечательных людях родного края. Владимир Гречухин стал автором почти трех десятков книг, в том числе — учебника географии Мышкинского края, сотен газетных и журнальных статей», — отмечают в правительстве Ярославской области.

Прощание с Владимиром Гречухиным пройдет 30 января возле его дома в Мышкине, отпевание в Никольском храме города.