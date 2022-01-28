Бухарест, 28 января, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Представители специальной инспекционной группы Российской Федерации смогут посетить военную базу НАТО «Девеселу» в Румынии после того, как официальная Москва разрешит визит натовских экспертов на один из объектов вооруженных сил РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, передает 28 января бухарестский информационный портал HotNews.

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«Лично я не вижу никакой проблемы в том, чтобы россияне или кто-нибудь еще прибыли в «Девеселу» и убедились, что никакого запрещенного оружия у нас нет, — отметил, в частности, он. — Однако для этого необходимо соблюсти принцип взаимности: Румыния имеет право потребовать посещения своими инспекторами одной из ракетных баз в России».

По словам Б. Ауреску, находящиеся в «Девеселу» ракеты предназначены для отражения нападения из-за пределов евроатлантического региона, а, следовательно, «не развернуты в сторону РФ».

Напомним, на военно-воздушной базе в Девеселу на юге Румынии размещены американские комплексы Aegis Ashore c батареями ПРО и ракетами-перехватчиками SM-3. Обслуживанием указанной техники занимаются 220 военнослужащих США.