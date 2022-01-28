Фирузкух, , 11:16 — REGNUM Штаб-квартира полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Гор недавно издала приказ, запрещающий передвижение на автомобилях с тонированными стеклами по провинции.

Автомобиль

Абдул Рахман Бадри, пресс-секретарь начальника полиции «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Горе, заявил местным СМИ, что «запрет на движение автомобилей с тонированными стеклами может быть полезным в предотвращении преступности и восстановлении городского порядка». Об этом сообщает газета «8 Собх».

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В письме губернатора провинции силовикам города Фирузкух было дано указание не допускать движения автомобилей с тонированными стеклами и подчеркнуто, что к нарушителям необходимо принять меры.

В беседе с изданием ряд жителей Гора выразили удовлетворение этим шагом, заявив, что он поможет снизить уровень преступности.

Жители Фирузкуха призывают местных чиновников движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечить равное соблюдение закона и избегать трений.

Фирузкух, административный центр провинции Гор, — небольшой город, где нет городского транспорта и такси, и люди передвигаются на собственных автомобилях.