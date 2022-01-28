Гавана, 28 января 2022, 11:14 — REGNUM Тема возможного размещения российской военной инфраструктуры на Кубе не может анонсироваться заранее, поскольку это крайне деликатный вопрос. Об этом РИА Новости заявил посол РФ на Кубе Андрей Гуськов.
«Относительно возможности размещения на Кубе российской военной инфраструктуры: учитывая деликатность данной темы, она не может анонсироваться заранее», — сказал Гуськов.
По его словам, в рамках отношений между государствами такая секретность — «в порядке вещей».