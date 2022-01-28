Гавана, 28 января, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Тема возможного размещения российской военной инфраструктуры на Кубе не может анонсироваться заранее, поскольку это крайне деликатный вопрос. Об этом РИА Новости заявил посол РФ на Кубе Андрей Гуськов.

Россия и Куба

«Относительно возможности размещения на Кубе российской военной инфраструктуры: учитывая деликатность данной темы, она не может анонсироваться заранее», — сказал Гуськов.

По его словам, в рамках отношений между государствами такая секретность — «в порядке вещей».