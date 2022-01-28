Петропавловск-Камчатский, 28 января, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Военным следственным отделом СК РФ по гарнизону Петропавловск-Камчатский проводится проверка сообщения о сборе с военнослужащих ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС России» денежных средств для дальнейшей передачи вышестоящему начальству, сообщили ИА «Кам 24» в Главном военном следственном управлении СКР.

Дмитрий Буянов ИА REGNUM МЧС

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Проверка проводится в отношении конкретных лиц. В поборах подозревают капитана Михаила Филиппова и старшего лейтенанта Юрия Филиппова.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в приёмную СК РФ в «ВКонтакте» поступила информация о том, что сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России заставляют передавать часть денежного довольствия руководству ведомства. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации в Камчатском спасательном центре МЧС России.