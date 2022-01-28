Москва, 28 января, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Великобритания еще неоднократно пожалеют о выходе из Евросоюза, поскольку экономические возможности Соединенного Королевства сузились. Об этом в интервью российским СМИ заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Сейчас британцы выскочили из Европейского союза, я думаю, что они еще неоднократно пожалеют о том, что они сделали, — сказал Медведев. — Потому что их экономические возможности сузились, у них периодически возникают остановки производств, предприятий, им чего-то не хватает, энергетический кризис».

Он добавил, что те, кто выскакивает из интеграционных объединений, как правило, об этом жалеют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что до того, как начать строить «глобальную Британию», Лондону необходимо решить свои внутренние проблемы.

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