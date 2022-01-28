Владивосток, 28 января, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В приморье в 2021 году ввели в эксплуатацию почти 350 тыс. квадратных метров индивидуального жилья. Приобрести дом можно по программе «Дальневосточная ипотека» под 0,01% годовых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Больше всего сдано домов в крупных городах — более 247 тыс. квадратных метров.

«В 2021 году объем индивидуального жилищного строительства в Приморье составил 349,86 «квадратов», что почти на 40% больше уровня 2020 года. Больше всего такого жилья ввели во Владивостоке и Артеме — 64,58 и 63,32 тыс. квадратных метров соответственно. В Надеждинском районе — 48,57 тыс., Уссурийске — 36,5 тыс., Находке — 34,66 тыс. квадратных метров», — пояснили специалисты.

В 2021 году в Приморском крае введено в эксплуатацию более 885 тыс. квадратных метров. В этом году уже необходимо сдать не менее 1 млн «квадратов».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в РФ чрезмерно низкие ставки по субсидируемой ипотеке продолжают привлекать граждан на ипотечный рынок, заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.