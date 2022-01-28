Мадрид, , 11:09 — REGNUM В настоящее время НАТО не проводит никакой военной операции, и вклад Испании — это «то, что проводилось на протяжении многих лет». Об этом заявила журналистам министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает агентство EFE.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес (в центре) Ministry of the Presidency. Government of Spain

«Не следует забывать, что Испания является членом НАТО уже 40 лет. Поэтому это миссии по обеспечению стабильности, которые выполняются на постоянной основе и не связаны с какими-либо исключительными ситуациями», — сказал Роблес.

По её словам, сегодняшнее время — это «исключительно время для дипломатии».