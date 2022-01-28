Москва, , 11:09 — REGNUM Законопроект, направленный на повышение эффективности реализации молодежной политики, внес в Госдуму депутат Госдумы Антон Метелев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 28 января.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предлагается закрепить возможность определения и установления федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере молодежной политики, положений о реализации некоторых направлений молодежной политике с учетом межведомственного характера ее осуществления.

Сейчас этим занимается Минобрнауки совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), что обуславливает необходимость нормативного правового регулирования данного вопроса, отметил автор инициативы.

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