Багдад, , 11:13 — REGNUM По меньшей мере три ракеты упали на территории Багдадского международного аэропорта и в его окрестностях. Об этом 28 января сообщает информационное агентство Shafaq со ссылкой на источник в полиции Ирака.

Американские солдаты в Ираке U.S. Navy

По данным источника, ракета повредила один гражданский самолет. По предварительным данным, поврежденное воздушное судно было несколько лет назад выведено из состава воздушного флота Иракских авиалиний.

Предположительно, целью атаки стала военная база армии США «Кэмп Виктри», расположенная на территории аэропорта Багдад. Как завил представитель Пентагона, силам ПВО базы удалось сбить три беспилотника.

«Системы ПВО уничтожили два беспилотника-камикадзе с неподвижным крылом … Они были уничтожены без каких-либо последствий», — сообщили в командовании армии США в Ираке.