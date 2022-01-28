Москва, 28 января, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Скорее всего, большинство топ-менеджеров Банка России понимают, что предложения об отказе от криптовалют утопичны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что Минфин разработал концепцию регулирования криптовалют, которая не предполагает их запрета.

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«Уверен, что компромисс в вопросах регулирования обращения криптовалют будет. Наверняка большинство топ-менеджеров ЦБ понимают утопичность предложений по отказу от «крипты», — сказал Ковригин. — Фиксировать нарушения этого запрета в распределённой системе платежей практически невозможно. Даже более «мягкие» предложения Минфина практически нереализуемые. Как власти технически собираются контролировать оборот криптовалют и ограничивать доступ для разных категорий инвесторов? ЦБ в любом случае продолжит бороться с оборотом криптовалют, ибо во многом они заменяют фиатные деньги, выпускаемые регулятором».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что почти 12% граждан РФ так или иначе инвестируют свои денежные средства в криптовалютные активы.