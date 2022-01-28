Рыбинск, Ярославская область, , 12:04 — REGNUM Исполняющий обязанности главы Рыбинска Алексей Рябченков пригласил жителей на коммунальный флешмоб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.

Снег. Лопата congerdesign

Суть мероприятия в том, чтобы самостоятельно почистить от снега парковочные места для личных автомобилей.

«Я всегда сам чищу свое парковочное место у дома. Также делают мои соседи. Это совершенно нормально. Приглашаю всех в субботу в 10 часов выйти с лопатами во двор. Присылайте фото результатов своей работы», — рассказал исполняющий обязанности главы администрации Рыбинска Алексей Рябченков.

Флешмоб стартует 29 января в 10 часов утра. Власти Рыбинска добавляют, что к акции могут присоединиться «все, кто хочет жить в чистом городе». При этом не уточняется, стоит ли жителям продолжать платить управляющим кампаниям города за уборку придомовой территории.

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