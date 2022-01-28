Рыбинск, Ярославская область, 28 января 2022, 12:04 — REGNUM Исполняющий обязанности главы Рыбинска Алексей Рябченков пригласил жителей на коммунальный флешмоб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.
Суть мероприятия в том, чтобы самостоятельно почистить от снега парковочные места для личных автомобилей.
Флешмоб стартует 29 января в 10 часов утра. Власти Рыбинска добавляют, что к акции могут присоединиться «все, кто хочет жить в чистом городе». При этом не уточняется, стоит ли жителям продолжать платить управляющим кампаниям города за уборку придомовой территории.
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