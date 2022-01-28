Ростов-на-Дону, , 11:03 — REGNUM Ростов-на-Дону в ближайшие дни накроет мокрый снег. О непогоде предупредили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Следы на мокром снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, с 28 по 30 января на Дону ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега. В ночные и утренние часы — гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Водителей и пешеходов предупреждают о гололедице на дорогах и призывают быть предельно осторожными в условиях непогоды. Автовладельцев также просят не препятствовать работе общественного транспорта и уборочной техники.