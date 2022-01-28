Варшава, , 11:02 — REGNUM План эвакуации с Украины польских дипломатов на случай якобы возможного «вторжения» России в эту страну, подготовили власти Польши. Об этом 28 января заявил замглавы польского МИД Марчин Пшидач в эфире Польского радио.

Заместитель госсекретаря в Министерстве иностранных дел Польши Марчин Пшидач Gov.pl

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По словам Пшидача, в настоящее время еще нет решения об эвакуации с украинской территории дипломатов Польши.

«В то же время не буду скрывать, что мы уже имеем подготовленные планы и уже какое-то время назад в МИД мы изучили всяческие процедуры, находимся в контакте, чтобы не столкнуться с неожиданностями. В то же время на этом этапе такого решения нет», — сказал он.

Также замглавы польского МИД отметил, что у Польши на Украине самое большое дипломатическое представительство из всех стран Европы и Варшава помимо посольства в Киеве имеет там консульства в Одессе, Харькове, Виннице, Львове и Луцке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия, также как и другие страны — участницы Евросоюза, приняла решение не сокращать персонал своего посольства в Киеве для того, чтобы «не дестабилизировать» ситуацию на Украине.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.