Севастополь, , 11:01 — REGNUM Морское сообщение с Инкерманом по временной схеме поручил организовать губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сообщили в пресс-службе правительства по итогам заседания 27 января.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

Катерное сообщение по линии Графская пристань — Инкерман было прекращено с 1 января 2022 года, причиной стало неудовлетворительное состояние причала. Соответствующее предписание выдала прокуратура. Основные конструкции причала в Инкермана изношены на 80%, поэтому швартовка здесь небезопасна.

«Сейчас заново готовим техническое задание — в этом году приступим к проектированию согласно новым требованиям», — рассказал директор департамента транспорта Павел Иено.

Глава города поручил рассмотреть возможность швартовки катеров в другом месте — временно.

Как уточнили в пресс-службе, в 2022 году планируется начать проектирование ремонта трех причалов — на Графской пристани, на Радиогорке и в Инкермане. Также в 2022 году Севастополь должен получить два новых пассажирских катера. Как отметил Павел Иено, катера должны быть поставлены по лизингу к началу сезона.