Кострома, 28 января, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Костромской области на месяц приостанавливается диспансеризация и профосмотры населения. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.

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Профосмотры не проводят с 31 января до 28 февраля. Решение принято в связи с ростом нагрузки на первичное звено, усилившимся из-за подъёма пятой волны коронавируса. Кроме этого, врачи считают необходимым максимально разделить потоки здоровых и больных людей. Исключение в этот период будут составлять обязательные медосмотры, необходимые для водителей и приёма на работу.

Рекорд по количеству заражений коронавирусом в регионе обновляется четвёртый день подряд. Сегодня, 28 января положительный результат показали тесты 285 человек. Это абсолютный максимум за всё время пандемии. Для сравнения, на прошлом «пике» заболеваемости в конце октября 2021 года значение не превышало 208 заболевших в сутки.