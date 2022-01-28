Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Участники конференции по климату, которая прошла в Глазго, добились «значительного прогресса», однако важно, чтобы COP26 была не конечной, а отправной точкой для ускоренных действий в области климата. Об этом в ходе форума ведущих экономик по энергетике и климату, которая прошла 27 января в режиме онлайн по инициативе США, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

Эмблема Госдепа США Circa.com

Читайте также: Следующие конференции ООН по климату пройдут в Египте и ОАЭ

Он призвал страны и другие заинтересованные стороны выполнить принятые ими обязательства и приложить дальнейшие значительные усилия для того, чтобы не допустить повышения температуры на планете на 1,5 градуса Цельсия.

Отмечается, что участники мероприятия вспомнили об итогах 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго и обсудили ключевые цели предстоящей COP27, проведение которой запланировано на осень в Египте.

«Форум дал возможность […] определить приоритеты COP27 и 2022 года в целом, выработать планы по осуществлению или наращиванию действий в сфере климата, рассмотреть возможные конкретные инициативы, над которыми страны форума ведущих экономик могли бы совместно работать для реализации мер в сфере климата», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Добавим, что в форуме приняли участие министры и представители таких стран как Россия, Германия, Италия, Франция, Япония, Турция, Аргентина, Австралия, Бангладеш, Бразилия, Великобритания, Канада, Китай, Египет, Индия, Индонезия, Республика Корея, Мексика, Саудовская Аравия и Сенегал.