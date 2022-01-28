Ташкент, , 10:58 — REGNUM США предоставили Узбекистану новое оборудование на сумму более $1 млн для укрепления потенциала гостаможенного комитета (ГТК) страны в борьбе с контрабандой ядерных материалов и для обучения личного состава. Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении Агентства США по международному развитию (USAID).

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«Передано пять новых мобильных систем обнаружения радиации на сумму более 1 миллиона долларов для расширения потенциала ГТК по пресечению контрабанды ядерных и радиоактивных материалов на важных пунктах пересечения государственной границы Узбекистана и на территории страны», — говорится в сообщении.

Также Узбекистану предоставлен новый комплект оборудования для видеоконференций и синхронного перевода для улучшения инфраструктуры ГТК страны в проведении виртуального обучения и семинаров с международными партнерами удаленно по всей стране.

Отмечается, что данная поддержка является частью долгосрочной многомиллиардной глобальной задачи Управления США по обнаружению и сдерживанию ядерной контрабанды (NSDD) по наращиванию потенциала стран-партнеров обнаруживать, отслеживать и расследовать потенциальные попытки ядерной контрабанды на стратегических транспортных магистралях внутри страны или вдоль государственных границ.

До сегодняшнего дня NSDD инвестировал более $16 млн в поддержку потенциала по борьбе с ядерной контрабандой в Узбекистане.