Москва, , 10:57 — REGNUM Сегодня, 28 января, президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам международной научно-практической конференции «Новейшая история частного права: к 30-летию Исследовательского центра», сообщается на сайте Кремля.

Гражданский кодекс РФ Duma.gov.ru

Президент подчеркнул, что в стенах Исследовательского центра частного права им. Алексеева при президенте РФ ведётся масштабная работа по совершенствованию гражданского законодательства России, в том числе подготовка текстов четырёх частей Гражданского кодекса.

«Большого уважения заслуживает деятельность центра по сближению и гармонизации гражданского законодательства стран ЕАЭС и сотрудничество с зарубежными коллегами», — отметил Путин и пожелал участникам конференции интересных плодотворных дискуссий.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство юстиции РФ предложило исключить из Гражданского кодекса указания на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и заменить это понятие конкретными цифрами.

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