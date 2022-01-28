Уфа, 28 января, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Участники крупного долгостроя Уфы могут получить свои квартиры в третьем квартале текущего года. Об этом 28 января сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры Башкирии.

Долгострой Главстройкомплекса

Сообщается, что строители приступили к подготовительным работам по прокладке наружных теплосетей к ЖК «Черемушки», квартиры в котором ожидают с 2017 года более 700 граждан.

Строительные работы на этом долгострое возобновилась летом 2021 года.

«На сегодняшний день строительная готовность литера 3 составляет 90%. Строители завершают внутренние отделочные работы. Близятся к завершению и работы по устройству фасада. Установлены входные и противопожарные двери. Идет поставка лифтового оборудования», — приводит пресс-служба слова руководителя строительной компании Ильшата Ахметова.

Отмечается, что строительная готовность литера 2 оценивается в 60%. Здесь строители выполняют кирпичную кладку верхних этажей, ведут работы по внутренней отделке, устройству внутренних инженерных сетей.

«Строители уже начали подготовительные работы по прокладке наружных теплосетей к данному жилому комплексу. Работы будут проводиться поэтапно. К середине марта — планируем завершить», — приводит пресс-служба слова Ахметова.

Добавим, что для решения вопросов по восстановлению прав граждан, в отношении которых нарушены изначальные сроки ввода объектов, Минстроем Башкортостана прорабатываются различные механизмы, предусмотренные российским законодательством. Сообщается, что ввод литер 2 и 3 ЖК «Черемушки» планируется во втором квартале текущего года. Передача квартир гражданам запланирована на начало третьего квартала 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии обманутым дольщикам одного из долгостроев выплатят компенсацию.