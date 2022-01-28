Багдад, , 10:56 — REGNUM Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, передает 28 января телеканал Al Jazeera со ссылкой на иракские источники в сфере безопасности.

Взрыв 1stvc.net

Отмечается, что по аэропорту были выпущены шесть ракет, некоторые из них упали недалеко от взлетно-посадочной полосы и здания аэропорта.

Более подробной информации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января пилоты иракской авиакомпании Iraqi Airways объявили о начале сидячей забастовки, которую проводят в международном аэропорту Багдада.

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