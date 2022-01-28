Воронеж, 28 января 2022, 10:55 — REGNUM Тренировку «с использованием средств имитации» проведут военные 28 января в центре Воронежа, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
В плановой тренировке на сигналы реагирования с использованием средств имитации примут участие подразделения подразделений смешанной авиационной дивизии, военной комендатуры.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря 2021 года в центре Воронежа проводилась комплексная тренировка по отражению атаки террористов. Громкие хлопки тогда напугали воронежцев.