Воронеж, , 10:55 — REGNUM Тренировку «с использованием средств имитации» проведут военные 28 января в центре Воронежа, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

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В плановой тренировке на сигналы реагирования с использованием средств имитации примут участие подразделения подразделений смешанной авиационной дивизии, военной комендатуры.

«Угрозы для жизни и здоровья граждан нет. Тренировка пройдет в периметре территорий воинских частей. На время проведения плановой тренировки с использованием средств имитации будет работать оцепление силами военной автоинспекции, военной полиции гарнизона», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря 2021 года в центре Воронежа проводилась комплексная тренировка по отражению атаки террористов. Громкие хлопки тогда напугали воронежцев.