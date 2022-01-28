Майами, США, , 10:54 — REGNUM Американского рэпера Криса Брауна обвиняют в сексуальном насилии. Об этом 28 января пишет TMZ.

Крис Браун Eva Rinaldi

По данным СМИ, неизвестная женщина подала иск в суд на $20 млн — она утверждает, что рэпер изнасиловал её на яхте в Майами. По словам женщины, перед этим Браун угостил её коктейлем, а после второго бокала она почувствовала «внезапное необъяснимое изменение в сознании», в результате чего стала засыпать.

Ранее Криса Брауна обвиняли в физическом насилии. В 2009 году певица Рианна, с которой они состояли в отношениях, рассказала о том, что рэпер избил её. В 2021 году женщина по имени Бризи также обвинила музыканта в побоях.

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