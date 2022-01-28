Луганск, , 10:52 — REGNUM Присутствие представителей украинских силовых ведомств зафиксировала на участке отвода сил около населенного пункта Золотое в Донбассе, который частично контролирует официальный Киев, Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 28 января рассказали журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«В зоне разведения сил и средств зафиксировано перемещение пяти военнослужащих 24-й бригады (украинских силовиков — ред.)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что украинские военные находились в указанном месте на автомобилях военного типа.

Отметим, накануне Народная милиция ЛНР также зафиксировала трех украинских силовиков на участке разведения сил и средств у Золотого в Донбассе, присутствие там которых также подтвердила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.