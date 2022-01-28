Чайковский, Пермский край, 28 января, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В городе Чайковском Пермского края суд вынес приговор в отношении 39-летней жительницы Удмуртии, которая занималась закладкой наркотиков в тайниках. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

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Установлено, что злоумышленница через интернет купила крупную партию расфасованного на дозы наркотика. Затем были сделаны тайники-закладки на территории Чайковского.

Женщину задержали в Удмуртии. Свою вину она признала. Выяснилось, что наркозакладчица является наркоманкой, а распространением наркотика занималась в течение месяца с целью извлечения материальной выгоды. Правоохранители в телефоне фигурантки обнаружили фото оборудованных тайников, изъято 1,114 грамма наркотического средства.

Суд признал жительницу Удмуртии виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и приговорил к десяти годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима