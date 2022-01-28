Ярославль, , 10:50 — REGNUM В Ярославской области растет число тяжелых случаев COVID-19 среди детей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

Новые инфекционные койки Департамент здравоохранения ЯО

В депздраве объявили об открытии дополнительных коек для несовершеннолетних пациентов с COVID-19.

«На данный момент все из 84 детских коек в инфекционной клинической больнице Ярославля заняты. Четверо из пациентов в тяжёлом состоянии. Сейчас решается вопрос об открытии коек для приёма детей с ковидом в Тутаевской центральной районной больнице», — отмечают в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Инфекционисты говорят о том, что тяжёлых случаев среди детей и подростков стало больше, развиваются и сопутствующие патологии.

«В последнее время к нам поступают дети с мультивоспалительным синдромом, ассоциированным с ковидом. Это опасное состояние, когда у пациентов поражаются дыхательная, сердечно-сосудистая и другие системы. В их лечении задействованы сразу несколько профильных специалистов», — рассказала заместитель главного врача Ярославской областной инфекционной больницы Светлана Кочкина.

Медик рекомендует проводить вакцинацию для подростков. Как ранее сообщало ИА REGNUM первая партия вакцины «Спутник М» поступила в Ярославскую область на этой неделе. Она рассчитана на 480 детей. Проведение вакцинации разрешено для несовершеннолетних от 12 до 18 лет, вакцинирование является добровольным.

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