Горки-9, Московская область, , 10:57 — REGNUM Свободное ношение огнестрельного оружия в России допускать нельзя, это опасно. Об этом зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в беседе с российскими СМИ.

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По его словам, своим правом на ношение оружия гордятся жители США, это у них в крови. В этой стране совершается гораздо больше, чем в других странах, преступлений с огнестрельным оружием, так как «если каждый имеет ствол», то может им воспользоваться.

«У нас такие традиции недопустимы, и свободное обращение такого рода оружия в нашей стране допускать, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя», — подчеркнул Медведев.

Он напомнил слова президента Владимира Путина о более чем сотне возможных терактов с оружием в школах, предотвращённых за последнее время. Это действительно страшная цифра и большая беда.

Гражданский оборот оружия должен быть под контролем государства в нашей ситуации, полагает Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы Совбеза также призвал довести до конца все уголовные дела о пытках в колониях и сделать места заключения более современными.

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