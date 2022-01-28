Тирасполь, , 10:48 — REGNUM В ходе 2429 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 940 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 января сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Анализ на коронавирус Chitazdrav.ru

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 90 202 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 83 035 человек, в том числе за последние сутки — 156.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2007 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не было.

Днём ранее в Приднестровье провели 2710 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 940 случая заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 156 человек, а также зафиксировали три смерти пациентов с COVID-19.