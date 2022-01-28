Кемерово, , 10:47 — REGNUM Допущенные при эксплуатации кузбасской шахты «Листвяжная» нарушения являются основанием для ограничения права пользования лицензией на недра. Об этом сказано в письме главы Росприроднадзора Светланы Радионовой к руководству Роснедр, пишет ТАСС.

Погибшие на шахте «Листвяжная» Ako.ru

По словам Радионовой, установлен факт отсутствия исследований газоносности угольного пласта и мероприятий по дегазации.

Она подчеркнула, что без этого при возобновлении работы на шахте сохраняется высокий риск повторения аварии.

Напомним, что в ноябре 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошёл пожар. Погиб 51 человека — 46 шахтёров и пять спасателей.

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