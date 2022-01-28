Екатеринбург, 28 января, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Семиэтажное здание пенсионного фонда в Екатеринбурге на улице Мамина-Сибиряка отремонтируют за 13,6 млн рублей. Согласно материалам, размещенным на сайте госзакупок, именно такую сумму в ведомстве готовы потратить на обновление фасада.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Проектное решение предусматривает появление навесной системы на фасаде здания. Здесь также установят архитектурную подсветку, которая позволит обеспечить выразительность объекта в вечернее время.

Принятые в паспорте фасада решения соответствуют требованиям экологических и противопожарных норм, действующих на территории РФ, говорится в документе. Предполагается, что подрядчик завершит работы до 1 июня 2022 года.